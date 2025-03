Serie B. Codyeco Lupi al top. È festa bis a Cecina

Sacmagroup Cecina 0Codyeco Lupi S. Croce 3Parziali: 15-25, 23-25, 17-25

SACMAGROUP RAWLPLUG CECINA: Carducci 5, Sfondrini 14, Amorelli, Benenati 4, Daddi 6, Tani 3, Gabbriellini (L), Morchio, Luciani, Napolitano 3, Romanacci, Berti (L), Ferri, Buoncuore. All. Giacobbe

CODYECO LUPI: Civinini, Baldaccini, Maletaj 1, Camarri, Baldini, Colli 10, Matteini 2, Simoni 13, Da Prato 9, Caproni 11, Mignano 3, Pahor 6, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Arbitri: Luisa Proietti, Adriana Bruno

SANTA CROCE – Bottino pieno mercoledì con Pontedera, altrettanto sabato a Cecina, senza perdere set. La Codyeco Lupi impatta con determinazione il Tour de Geants delle tre partite in sei giorni dando un’accelerata poderosa e dimostrando di avere recuperato una condizione ottimale, con granitiche prestazioni del “6+1” iniziale e una batteria di giovani pronta a subentrare, con ottimi riscontri. Al Pala Frontera i biancorossi hanno trovato una squadra rimaneggiata (fuori per infortunio anche l’ex Lupo Rossi), ma decisa a dar battaglia alla ricerca di punti salvezza, spinta da un bel pubblico, con il Palazzetto riempito per la maggior parte da ragazze e ragazzi del giovanile, tutti coinvolti nel sostenere la prima squadra maschile (Cecina ha anche una B2 femminile). I Lupi, però, sostenuti a gran voce dalla Curva Parenti e dai tanti tifosi santacrocesi, non si sono lasciati intimidire e hanno dato gas spingendo subito al servizio e regalando un primo set di pura potenza. Nel secondo, i padroni di casa hanno provato nuove soluzioni in attacco, trovando sponda nello schiacciatore Sfondrini, per accumulare vantaggio ma gli ospiti hanno saputo ricucire il divario a forza di muri punto e contrattacchi a segno (11 i “blocchi” vincenti in tre set, 7 del solo ispirato Simoni). La rimonta Codyeco ha tagliato le gambe agli avversari e nel terzo set c’è stata in parte accademia con Pagliai intento a dar fiato ai vari protagonisti e spazio ad alcuni ragazzi (Matteini, Maletaj, Baldini) che, entrati, si sono fatti valere. Per la statistica, i 9 aces complessivi (Mignano e Colli tre per parte) e prima vittoria esterna del girone di ritorno dopo i sanguinosi stop di Fiorano Modenese e Castelfranco. Festa meritata sotto la Curva Parenti formato trasferta, fra canti, bandiere e inni al primato in classifica.