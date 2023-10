Serie b. Derby Olimpia-Teodora. La Pietro Pezzi sfida Ferrara

Aria di derby nella terza giornata del campionato di B2 con l’Olimpia Teodora che riceve oggi alle 18 a Lido Adriano le concittadine della Teodora Settore Giovanile (seconda squadra del Mosaico). La prima squadra del Mosaico disputerà la terza giornata di B1 in trasferta a OzzanoSi gioca in posticipo alla domenica con inizio alle 17. Impegno difficile per la Pietro Pezzi Ravenna che oggi, alle 17, al Pala Costa, riceve la 4 Torri Ferrara. Tornando alla B2 femminile completano il programma il ritorno alla "Melandri" del Massa Volley che sfida il Montesilvano (oggi 17.30); mentre la My Mech Cervia scende fino a Pescara per proseguire la serie utile. Marco Ortolani