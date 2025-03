SERIE B E B2. PolBottega a Riccione. Blu, gran derby contro il Team 80

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega oggi alle 18 è di scena a Riccione al Plesso Scolastico Le Fontanelle. "Si affronta una formazione già incontrata – interviene la vice di Marco Romani, Alice Bellazzecca –, ma che ha modificato gli assetti, a causa di infortuni ed altri incidenti di percorso". La determinazione dei ragazzi di Bottega deve fare la parte da protagonista proprio in queste circostanze, quando non ci sono margini di errori ammessi. "Ci sono poche partite da qui alla fine dell’anno – continua Bellazzecca – e si deve implementare il bottino il più possibile proprio con le squadre sulla carta alla portata della Battistellli Compressori. È doveroso far punti e l’approccio all’incontro, il modo in cui ci si approccia alla sfida, fin dall’ingresso in campo è ciò che determina il risultato".

Serie B2. Nel femminile, giocherà in trasferta la Battistellli Blu Volley a Gradara contro la Team80 Gabicce oggi alle 18. Dopo la bella prova in casa contro la pari classifica Cervia, la squadra di coach Lorenzi va a far visita a qal Gabicce che si trova poco sotto in classifica. "Abbiamo un trittico di gare, compresa quella di Cervia della settimana scorsa, importanti contro formazioni che come noi stanno cercando di stare fuori dalle zone pericolose della classifica", queste le parole del diesse Simone Paolini che aggiunge: "Dovremo essere bravi a usare tutta la forza del gruppo come abbiamo fatto sabato scorso per prendere punti anche fuori casa, c’è tanta motivazione nello spogliatoio e vogliamo fare bene".

Infine la Megabox è in trasferta oggi alle 17.30 a Massa Lombarda contro il Massa Volley, nona in classifica con 26 punti, ma bisognosa di punti per mantenersi al di fuori della zona calda della classifica. Buone notizie dall’Under 16 della Megavolley che ha vinto il titolo di campione provinciale. La squadra è allenata da Fabio Comanducci e la dirigente è Tatiana Kosheleva.

Beatrice Terenzi