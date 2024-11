Serie B e B2. Team 80 lanciata dopo l’exploit con Modena. Il diesse Leonardi: "Ripartiamo con entusiasmo»

Serie B2. Il Team 80 Gabicce dopo la vittoria di giovedì sera nel recupero contro la San Damaso Modena, una delle formazioni più forti del campionato, ritorna subito in campo oggi alle 17 a Gradara contro il Volley Angels Fermo. "Ripartiamo con entusiasmo e più fiducia nell’affrontare la gara casalinga contro Volley Angels Fermo – afferma il diesse Manuel Leonardi –, con consapevolezza dei nostri mezzi e senza guardare la classifica"

La Megabox che nel recupero con Cervia ha perso, oggi alle 20,30 è di scena a Reggio Emilia: "Un impegno difficile per il quale la squadra deve ripartire dai progressi tecnici e mentali dei primi due set con Cervia – spiega coach Matteo Costanzi –. Siamo sulla buona strada, sono soddisfatto dei segnali che le ragazze hanno dato. Ogni partita deve aggiungere un mattoncino in più alla casa che stiamo costruendo". La Battistelli Blu Volley gioca oggi con l’altra squadra di Reggio Emilia, la Us Arbor. Si inizia alle 19. "E’ una buona formazione da affrontare con la mentalità giusta", avvisa il presidente Alfonso Petroselli. "Ultimamente siamo stati un po’ in affanno – commenta coach Nanni – a causa dei carichi di lavoro ed una partita infrasettimanale che sicuramente non ha aiutato a recuperare. A Reggio Emilia dovremo fare in modo d’imporre da subito il nostro gioco per giocare in scioltezza". La Blu volley mercoledì sera ha recuperato la gara con Soliera.

Serie B, nel maschile, la Battistelli Compressori Real Polbottega Volley oggi va a fare visita alla Sios Novavetro San Severino Marche. Dopo il buon risultato di Morciola i ragazzi di Romani, Bellazzecca e Mezzolani hanno un’altra gara tosta. "Siamo proiettati verso la lunga trasferta di San Severino dove puntiamo sicuramente a far bottino – interviene la vice coach Bellazzecca – visto lo studio fatto dell’ avversario e la consapevolezza che possiamo farlo. Lo abbiamo dimostrato. I tecnici hanno lavorato sodo per preparare questo incontro, sicuramente è un campo difficile, siamo lontani dalle mura di casa ma non ci sono alibi. L’ obiettivo è riportare in campo tutto quello fatto in palestra durante la settimana, anche se avremo qualche defezione, ma siamo tranquilli e fiduciosi in tutti i nostri ragazzi".

b. t.