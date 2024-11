Serie B femminile. Pallavolo Grosseto. Momento difficile

Continua il periodo negativo per la formazione femminile di B2 della Pallavolo Grosseto che inanella l’ennesima sconfitta in campionato e resta ancora all’asciutto di punti.

Le ragazze di coach Rossano Rossi cedono 1-3 dopo aver lottato alla pari per quattro set contro le umbre di Marsciano. Umbre che si portano a casa il bottino pieno: 22-25, 25-20, 22-25, 22-25.

La formazione maremmana ha lottato al pari della formazione ospite e, infatti, i parziali hanno visto le due formazioni giocare l’incontro sul filo dell’equilibrio. Eppure le grossetane avevano iniziato bene il primo set ma le umbre dopo un breve avvio bloccato hanno recuperato lo svantaggio prendendo in mano il comando del gioco. Gli errori delle maremmane permettono alle umbre di approfittarne per scappare via sul punteggio di 16-10. Le grossetane non si perdono d’animo, reagiscono bene e accorciano fino al -3. Divario che però Marsciano riesce a tenere.

Nel secondo set c’è stata subito una bella reazione delle grossetane che sono andate avanti 18-16. Le umbre cercano di recuperare, ma finiscono per sbagliare. E la squadra di Rossi pareggia i conti.

Il terzo set si apre con un leggero vantaggio delle ospiti che mettono a segno un mini break. La Pallavolo Grosseto si difende, ma non riesce a tenere il ritmo delle avversarie, finendo per non concludere alcuni scambi decisivi che valgono il set.

La quarta frazione di gioco è la fotocopia della seconda. Le padrone di casa ritrovano gioco e fiducia e rispondo punto su punto alla squadra avversaria. La Pallavolo Grosseto recupera lo svantaggio iniziale e passa a condurre per 21-19, ma la maggior voglia di vincere premia le ospiti che chiudono con un 3-1 che lascia a zero punti la formazione di Rossi, che si era presentata a questo appuntamento con alcune defezioni nel sestetto.