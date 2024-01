Serie B femminile. Tisci: "Le ambizioni del Mosaico?. La lotta salvezza sarà stimolante»

Come vanno le cose in casa Mosaico, dopo la cessione del libero Alessia Fini e l’arrivo di Vittoria Vianello? Il nuovo allenatore Fabio Tisci ha ora un congruo tempo per lavorare sulla nuova arrivata e sul rilancio di ambizione della squadra, che ha chiuso il 2023 con due vittorie consecutive, le uniche della stagione, che hanno permesso la riconquista della zona salvezza, ora divenuta obiettivo prioritario, dopo un’estate in cui si erano prefigurate traguardi più alti. Il calendario ravennate ha una conformazione anomala: il 13 gennaio il Mosaico tornerà in campo, insieme a tutta la serie B, per affrontare in casa il Pavia. Poi osserverà il turno di riposo dovuto al numero dispari di squadre iscritte e, il fine settimana successivo, nuovo stop generale per consentire le finali di Coppa di Lega e ritorno in campo il 10 febbraio, ancora in casa contro Imola. La lunga inattività agonistica sarà colmata con un’amichevole contro Forlì il 9 gennaio e una "doppia" contro Cesena. "Ci siamo allenati bene – illustra coach Tisci – lasciando liberi solo i giorni strettamente di festa. Avrò il nuovo libero Vianello con il primo allenamento del 2024; fortunatamente per questo ruolo il mercato concede una scelta abbastanza ampia anche a metà stagione. Cercheremo di affrontare i prossimi impegni sullo slancio dell’umore migliorato dopo le ultime due vittorie. Il nostro è un girone più equilibrato di altri, dove si possono fare punti in ogni incontro. Per me è stimolante avere l’obiettivo della salvezza, piuttosto che arrivare in una situazione di centro classifica consolidata".

Marco Ortolani