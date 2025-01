Serie B: flessione per la squadra di Guarnieri, che resta nelle posizioni di vertice con ragazzi giovanissimi. Hokkaido, arriva un’altra battuta d’arresto. Addio primato e qualificazione alla Coppa Italia

Benacus 3 Hokkaido Bologna 2 (25-22, 28-26, 20-25, 21-25, 15-8)

BENACUS BARDOLINO: Spagnuolo 4, De Agostini 8, Cuda 11, Cantagalli 23, Dell’Osso 11, Polacco 11, Viola (L1); Guardavascio, Mohamed, Dietre, Thei. Non entrati: Gatti (L2), Ravelli, Antecini. All. Fin.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 2, Ronchi 15, Ricci Maccarini 26, Bernardis 19, Bigozzi 1, Bandieri 7, Chiella (L1); Serenari 1, Reccavallo 8, Dalfiume. Non entrati: Sgarzi, Popov. All. Guarnieri.

Arbitri: Pettenello e Nampli.

BARDOLINO (Verona) Niente primato e addio ai quarti di finale di Coppa Italia. La Hokkaido non deve neppure attendere la gara tra Mirandola e Cremonese per conoscere il verdetto: le basta, purtroppo, il ko di Bardolino in casa del Benacus, quinta forza del campionato, alla settima vittoria nelle ultime nove gare.

Per la Hokkaido, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva, per la prima volta in stagione: seconda dopo il ko con Mirandola, neocapolista in fuga. Il nuovo anno è iniziato in flessione, per Bologna, raggiunta al secondo posto da Scanzorosciate e tallonata da Villadoro.

I giochi per l’alta classifica sono riaperti. Vuoi per la forza degli avversari, vuoi per le scorie del ko con Mirandola, Bologna inizia male e con numeri pessimi: a Bardolino, perde i primi due set, con la bellezza di 14 errori punto tra attacco e battuta e una percentuale d’attacco del 40 per cento di media, che tocca il minimo del 32 per cento nel primo set: troppo poco.

E troppo brutta per essere vera, la squadra di Guarnieri, che infatti cambia volto. Ricci Maccarini e Bernardis suonano la carica in attacco e si uniscono a capitan Ronchi, Tassoni riequilibra la distribuzione e il tecnico ruota i centrali, trovando più equilibrio a muro e in difesa. La Hokkaido si prende terzo e quarto set, animando la rimonta, che si spegne sul più bello, in un tie break in cui riemerge la discontinuità offensiva.

Si chiude il girone di andata con il secondo posto e un punto, ma pure con un classifica nettamente al di sopra delle aspettative. La Hokkaido si lecca le ferite e ricarica le pile per il ritorno.

Le altre gare: Zotup Scanzorosciate-Kema Asola Remedello 3-0, Stadium Mirandola-Cremonese 3-0, Canottieri Ongina-Ferramenta Astori Montichiari 3-1, Arredopark Dual Caselle-Modena Volley 3-1, Imecon Crema-Mgr Grassobbio 3-1. Transports Villadoro-Univolley Carpi 3-0. Ha riposato: Radici Products Cazzago.

La classifica: Stadium Mirandola 37; Zotup Scanzorosciate, Hokkaido Bologna 33; Transports Villadoro 32; Volley Veneto Benacus 28; Ferramenta Astori Montichiari 23; Canottieri Ongina, Arredopark Dual Caselle 20; Radici Products Cazzago, Cremonese 19; Modena Volley 18; Mgr Grassobbio 10; Kema Asola Remedello 9; Imecon Crema 8; Univolley Carpi 6.

Marcello Giordano