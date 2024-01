Serie B. Il Mosaico cede al tie-break. Al PalaCosta passa Pavia

Comincia con una sconfitta il 2024 del Mosaico. Il punto conquistato (il sesto nelle ultime tre partite) non conforta per l’esito di un match contro Pavia che, per lunghi tratti, era sembrato in mano alle ravennati. Coach Tisci parte con il sestetto di fiducia dove esordisce il nuovo libero Vittoria Vianello. Nel primo set il Mosaico sbaglia molto, ma può contare su una netta supremazia di forza e centimetri, contrapposta a difesa e tecnica: sarà il tema del match. Il primo set si chiude con un contrasto a rete vinto da Vingaretti.

Nel secondo il Mosaico si esprime a singhiozzo, sorpreso da difese e pazienza delle pavesi, che pareggiano il conto. Il terzo è un lungo monologo delle ragazze di Tisci, con Bacchilega e Bacchi che vincono di prepotenza tutti i duelli. Le giovani pavesi, però, non si arrendono con il loro "catenaccio" e la capacità di protrarre gli scambi, attendendo l’errore avversario che, fin troppo spesso, arriva. Tisci inserisce la "cellula veneta" (Toniolo ed Engaldini, oltre al libero Vianello) e la centrale Testi, ma la gara ha ormai preso una china in salita che non si modificherà fino all’amaro finale del quinto set.

MOSAICO – TECNILUX PAVIA 2-3 (25-22, 22-25, 25-13 18-25, 12-15) Mosaico: Bacchi 23, Bacchilega 23, Ollino 4, Gennari, Tosi 18, Vingaretti 4, Vianello (L); Toniolo 1, Bendoni, Caruso 1, Engaldini. NE: Benzoni e Sbano. All. Tisci.

Marco Ortolani