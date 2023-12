Serie b. Il Mosaico punta su Vittoria Vianello

Fine anno tormentato per il Mosaico Ravenna che ha sciolto il contratto con il libero Alessia Fini, accasatasi all’Uyba di Busto Arsizio. Il club lombardo aveva già "pescato" a Ravenna l’allenatore Barbolini (ora vice di Cicchello). Per il club ravennate si tratta del secondo elemento del sestetto base di partenza che esce dalla rosa, visto che qualche settimana fa era stata rilasciata anche la registaVenco. La società è ricorsa al ritorno in campo di Giorgia Vingaretti (che aveva lasciato l’attività passando al ruolo di ds) in regia e annuncia l’arrivo di un nuovo libero: Vittoria Vianello, classe 2000 da Chioggia, che militava nel San Salvatore Telesino.

Marco Ortolani