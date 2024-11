Serie B. Invicta, brutta prova. Il Cecina ringrazia

Terza sconfitta e momento difficile per l’Invicta di coach Fabrizio Rolando. La formazione maschile di serie B ha ceduto 3-1 sul campo del Volley Cecina nel turno infrasettimanale di campionato.

La matricola cecinese ha sorpreso i grossetani imponendosi 25-21, 18-25, 25-22, 26-24.

I presupposti per una trasferta difficile c’erano tutti ed i grossetani si sono fatti sorprendere dalla vivacità del Volley Cecina che, da neo promossa, sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Invicta che ha faticato a muro contro gli avversari ed i cui attacchi sono andati a singhiozzo. Nel primo set l’avvio è stato equilibrato con i grossetani anche avanti fino al 18-15, poi gli esterni di Cecina mettono il turbo e vanno a segno facendo proprio il primo set.

Nel secondo set Alessandrini e compagni iniziano decisi a pareggiare subito i conti e si portano in vantaggio per 6-4. Poi con Pellegrino riescono a conquistare un piccolo mini break. Poi il muro di Alessandrini permette alla sua squadra di passare a condurre Rossi e Pellegrino segnano i punti decisivi per l’1-1. Nel terzo set dopo un passaggio a vuoto dell’Invicta, il Cecina ne approfitta e passa in vantaggio. Nel finale di gara arriva l’errore di Pellegrino che spara fuori misura l’attacco per il 24-22 dei padroni di casa. Nell’azione successiva i livornesi approfittano dell’errore dei maremmani per chiudere il terzo set.

Nel quarto i grossetani provano a riaprire i conti, ma si trovano subito in difficoltà. Le due formazioni giocano punto a punto, dall’11 pari al 17 e 20 pari. E 24 pari: Cecina mette giù la palla del vantaggio e poi chiude i conti grazie ad una ricezione sporca dell’Invicta.

Prestazione da dimenticare subito per Rolando ed i suoi ragazzi che così sono scivolati a metà classifica con 10 punti che significano l’ottava posizione.