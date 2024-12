Serie B. La Codyeco Lupi sale al terzo posto. Il Gruppo Lupi ko contro La Spezia

La decima d’andata è del tutto positiva per la Codyeco Lupi, in un turno ricco di sorprese. I biancorossi superano agevolmente i VV.F. Marconi di Reggio Emilia per 3-0, balzando dal quinto al terzo posto, a soli tre punti dalla vetta. Ora c’è la Sestese al comando (23 punti), vittoriosa per 3-1 a Sassuolo, mentre la clamorosa novità di giornata, è il tonfo interno del San Martino in Rio, superato per 3-0 a domicilio dal sorprendente Grosseto. I reggiani segnano il passo restando a quota 22, incalzati da tre formazioni con 20 punti ciascuno: Santa Croce, Camaiore e Sassuolo. Il campionato di B, nella sua relativa qualità tecnica, si rende così interessante, per l’equilibrio nei quartieri alti.

Si affaccia lassù, anche il Grosseto (19), dopo il colpaccio a Sassuolo. Sabato prossimo riposerà San Martino, per cui i “Lupi” potrebbero approfittarne, superando indenni la difficile trasferta di Camaiore, dove saranno attesi – da Paoletti e compagni. La gara con i pompieri reggiani si è rivelata anche più facile del previsto. I parziali: 25-18; 25-17; 25-19. Nella Codyeco ha debuttato il libero Bindi con una prestazione convincente. Coach Pagliai ha dato spazio ai più giovani con: Maletaj, Baldini, Matteini e Attuoni. Colli (12 punti), pur senza strafare, è stato il miglior realizzatore tra i padroni di casa, seguito da Da Prato (11) ancora alla ricerca della migliore condizione.

Poi gli altri, senza pressione, per la scarsa forza degli ospiti. Sabato prossimo a Camaiore sarà tutt’altra musica, in un ambiente che attende con una certa impazienza l’arrivo dei "Lupi". Ha osservato il suo turno di riposo la Toscana Garden Arno di Castelfranco. I biancoverdi hanno mantenuto il quint’ultimo posto, restando indenni, fuori dalla zona a rischio.

Da qui non si è mosso il Gruppo Lupi, superato per 3-1 in casa dalla Spezia. Questi i parziali: 26-24; 21-25; 16-25; 18-25. I pontederesi sono scivolati al penultimo posto. Nelle ultime sei gare i biancocelesti hanno raccolto un solo punto. La situazione è preoccupante ed il calendario, in questo momento, non aiuta.

