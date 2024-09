Serie B maschile. Altri traguardi dopo la storica promozione: Battistelli punta sul "blocco» storico per stupire

La Battistellli Compressori Polbottega, serie B maschile, entra in palestra per prepararsi ad una nuova avventura, con volti confermati e importanti rinnovamenti per la nuova stagione. I tecnici Marco Romani ("Sono molto contento della squadra che riparte da uno zoccolo duro affidabile") e Alice Bellazzecca vengono affiancati dal tecnico Mezzolani, che passa dal ruolo di giocatore ad allenatore. Sono iniziati i lavori con gli atleti per il campionato di B nazionale. All’appello si sono presentati i giocatori confermati, dopo aver guadagnato la storica promozione come il capitano Romani e l’altro opposto, anch’egli botteghino doc, Fabio Pedini. In cabina di regia viene confermato Andrea Ferro, che ha la possibilità di confermare il suo ruolo dopo il recente passato in serie B. Al suo fianco c’è il fanese Tommaso Benocci, proveniente dalla serie C. Oltre agli attaccanti confermati dalla scorsa stagione, Elia Pais, Matto Schiaratura, Alessandro Franco e Alberto De Luca, arriva da Fano Matteo Girolometti. Il reparto attaccanti si chiude con i centrali, confermati Nicola Domenicucci, Davide Grasso e Gianluca Baldelli ai quali si affianca, sempre in arrivo da Fano, Aleksa Djurdevic.

La ricezione e la difesa sono affidati ai due Liberi Luca Toccaceli, conferma della passata stagione, e alla new entry Andrea Tomassoli. Francesco Giordano si occupa della preparazione atletica e i dirigenti che seguiranno questo massimo campionato sono i confermati Franco Marinelli e Andrea Signoretti.

Settore femminile. La formazione della Line Office Polbottega (serie C) dopo dieci giorni di lavoro atletico sta cominciando a raccogliere i frutti che la porteranno ad affrontare la Coppa Marche che parte il 14 settembre. L’allenatrice Laura Renda, coadiuvata da Alessandro Casula e Matteo Ciandrini, sta iniziando a mettere a frutto la parte atletica finalizzata al gioco di squadra.

L’organico dello scorso anno è tornato in palestra fortemente motivato e con il desiderio di ben figurare in questo campionato regionale. Agnese Ferri, dopo due anni di attività come aiuto allenatore, torna in campo come regista. Accanto a lei arriva da Fossombrone Giulia Micheletti, mentre Rebecca Marcolini torna dopo tre stagioni giocate nei campionati romagnoli. Una squadra motivata e con tanta voglia di fare bene in quella che sarà una stagione impegnativa.

b. t.