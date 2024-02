Serie B maschile. Invicta all’assalto del Camaiore per confermare il terzo posto

Proseguire la marcia vincente e confermarsi al terzo posto. E’ questo l’imperativo dell’Invicta nel campionato di serie B maschile di volley. Stasera alle 21, al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto la formazione di coach Fabrizio Rolando ospita l’Upc Volley, formazione di Camaiore settimana in classifica. Il team versiliese era stato battuto a domicilio all’andata senza grosse difficoltà, ed oggi in casa i grossetani proveranno ancora ad allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi per confermarsi al terzo posto. Invicta infatti terzo con 32 punti, dietro a Toscana Garden Arno, primo con 38, e Maury’s Comcavi Tuscania, secondo con 36. Upc Volley settimo con 22 lunghezze. Un avversario che sulla carta non appare complicato da affrontare, anche se Rolando dovrà valutare le condizioni fisiche di Pellegrino, assente nel turno scorso a Prato. Il programma della quindicesima giornata: Volley Club Orte-Toscana Garden Arno, Lupi Santa Croce-Italchimici, Invictavolleyball-Upc Volley Camaiore, Naturenergy Anguillara-Ies Tomei Livorno, Maury’s Comcavi Tuscania-Kabel Volley Prato, Ecosantagata Civita Castellana-Gruppo Lupi Pontedera, New Volley SansepolcroMaxitalia Jumboffice.