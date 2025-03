Serie b maschile. Invicta, col Cecina servono tre punti

Dopo il turno di riposo l’Invicta torna in campo nella ventiduesima giornata di campionato di B maschile. Turno infrasettimanale per i ragazzi di Fabrizio Rolando che oggi alle 21 ospitano il Sacmagroup Cecina per una sfida da vincere. Sia per vendicare la sconfitta dell’andata, sia per tenere viva la propria classifica. Ma coach Fabrizio Rolando dovrà fare attente valutazioni visto come i palleggiatori in rosa scarseggiano. Nell’ultimo turno giocato è sceso in campo il giovane Ferrari, classe 2009, vista l’indisponibilità di Cordano, ai box per un problema agli addominali, e di Benedettelli, operato al menisco. Rolando dovrà valutare se far rientrare Cordano, che non è ancora al meglio, o se dare fiducia ancora al giovane Ferrari che si è ben distinto quando è stato chiamato in causa. I grossetani sono ottavi in classifica con 32 punti, mentre Cecina è undicesimo con 22 punti. Invicta sicura del mantenimento della categoria, ma con certamente l’obiettivo di guadagnare qualche altra posizione da qui a fine campionato.