Serie B maschile. Invicta, serve reagire. La vittoria è d’obbligo

Dopo due sconfitte di fila, stasera l’Invicta prova a chiudere il 2024 con una vittoria. Reduce da due brutte prestazioni, la formazione di Fabrizio Rolando, per la tredicesima giornata di serie B maschile, oggi alle 21 al PalaMaroncelli – a Marina di Grosseto – ospita l’Arno Castelfranco.

I grossetani devono recuperare in fretta le energie, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì giocato in casa dei Lupi Santa Croce, ma soprattutto dovranno ritrovare lo smalto necessario per battere Castelfranco.

"Sapevamo che mercoledì affrontavamo un turno complicato, contro una squadra attrezzata per provare il salto di categoria – dice coach Fabrizio Rolando –, noi abbiamo affrontato la gara a viso aperto. L’avevamo raddrizzata, poi abbiamo perso qualche punto per alcuni episodi che non ci hanno aiutato. Il secondo set l’abbiamo vinto, ma poi ci è mancata la continuità. Abbiamo espresso a tratti un buon gioco, ma la categoria richiede appunto continuità".

Oggi si gioca l’ultima gara del 2024. "Sarà una partita che arriva in un momento difficile. Siamo reduci da due sconfitte. Loro erano in difficoltà e stanno ritrovando il gioco. Hanno vinto il campionato, poi rinunciarono alla A3, hanno giocatori che sono abituati a vincere. Anche loro hanno bisogno di punti. Sarà una battaglia. Ci manca il risultato, che arriverà solo continuando a lavorare. Abbiamo qualche problemino, spero che il lavoro venga fuori perché i ragazzi se lo meritano. Sicuramente il peso delle sconfitte pesa, ma contro l’Arno Castelfranco tutto dovrà essere resettato".

I due sestetti cercano punti utili per la classifica, con la differenza che Pellegrino e compagni avranno bisogno di tutto il supporto che il palazzetto di Marina potrà dare loro per vincere il confronto contro i pisani. Appuntamento quindi al PalaMaroncelli dove Alessandrini e compagni si attendono il sostegno del pubblico per rialzarsi.