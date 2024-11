Serie B maschile. Invicta, uno spettacolo

Se tre indizi fanno una prova, l’Invicta anche quest’anno potrà ritagliarsi spazio nei piani alti del campionato di serie B maschile. Sabato sera contro Spezzanese Modena, la formazione di Fabrizio Rolando ha vinto 3-0 in poco più di un’ora giocando una pallavolo importante, con una difesa capace di mettere nelle migliori condizioni le alzate di Cordano e di conseguenza gli attacchi dei grossetani. Ne sono esempio lampante i parziali dei tre set (25-13, 25-19, 25-16), con un’Invicta che ha superato a pieni voti i modenesi in una partita che non è mai stata in discussione. Decisivo il servizio dei maremmani che ha messo sempre sotto pressione la Spezzanese.

L’opposto dell’Invicta Pellegrino non ha trovato muri davanti a sè che lo fermassero e gli attacchi in diagonale sono stati sempre decisivi.

"Venire a Grosseto per vincere non è da tutti – spiega il capitano Leonardo Alessandrini –. Noi in casa le approcciamo bene. Abbiamo avuto qualche problema ma non ci siamo fatti rallentare, è un buon segnale di un buon gruppo. Siamo andati bene in ricezione e in difesa e stiamo battendo bene. Siamo in un momento in cui ci riesce tutto: è frutto del lavoro che fatto in settimana. La prossima sfida a Reggio Emilia sarà dura, ma non possiamo rallentare. Non si possono regalare punti, sopratutto in trasferta dove affrontiamo tutte formazioni attrezzate". L’Invicta ora si gode la seconda posizione in classifcia con 10 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla capolista Santa Croce.