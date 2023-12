Serie B maschile. La Sios Novavetro a caccia di rinforzi

Per le festività di fine anno si è fermato anche il campionato di serie B maschile di pallavolo, dove sono impegnate diverse formazioni della provincia di Macerata, fra queste c’è la neopromossa Sios Novavetro di San Severino. La squadra allenata da coach Adriano Pasquali, dopo un ottimo avvio di stagione, ha imboccato un tunnel di sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare al terz’ultimo posto in classifica, con 9 punti all’attivo (su 10 partite finora disputate) in coabitazione con la Sab Group Rubicone. Il Volley Potentino e Ravenna hanno 10 punti, mentre a quota 11 troviamo San Marino. Le altre formazioni vantano già un ampio margine di vantaggio. Alle spalle dei settempedani, con due lunghezze di ritardo, viaggia la Cucine Lube Civitanova (7); chiude invece il girone la Querzoli Forlì a quota 5.

C’è ancora modo di recuperare terreno, tant’è che la squadra sta lavorando sodo durante la pausa per ricaricarsi in vista della seconda parte di stagione e risalire di posizioni. Così pure la società sta cercando di rafforzare l’organico dopo la partenza anticipata del forte opposto Morelli (ex Macerata). Il primo impegno del nuovo anno è fissato per sabato 13 gennaio, quando al palasport "Ciarapica" arriverà l’Asd 4 Torri 1947 Ferrara, attualmente questa squadra occupa la quarta posizione in classifica.

m. g.