Serie B maschile. L’Invicta all’assalto del Fiorano Modenese

Sfida di grande appeal stasera al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto. L’Invicta di coach Rolando alle 21 se la vedrà col Fiorano Modenese. Si gioca stasera la quarta giornata di serie B maschile con due formazioni di ottima qualità in campo. Le due formazioni non si conoscono, ma coach Rolando ha potuto studiare alcuni aspetti grazie ai video delle partite precedenti e proverà a porre controffensive. I grossetani, dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro la Sestese, tornano a giocare in casa e cercheranno di sfruttare al meglio questa seconda possibilità. "Le impressioni che ho in questi giorni sono che arriva l’ennesima squadra attrezzata – precisa coach Fabrizio Rolando –. I nostri avversari hanno una diagonale con due giocatori che hanno vinto campionati in questa categoria e sanno come vincere: per questo dovremo stare attenti, ma abbiamo visto qualche video. Sono esperti, noi venivamo da una bella partita e proveremo a confermare quello che è stato il gioco di sabato scorso. Impostando una partita come quella passata la gara sa avvincente". Contro la Sestese era arrivata una bella vittoria con anche la convincente prestazione di Andrea Rossi.

"Rispetto alla gara in trasferta – prosegue Rolando – abbiamo avuto piu continutà in ricezione grazie a Rossi, che si è sobbarcato gran parte della ricezione. Così il nostro alzatore Cordano ha potuto esprimere gioco piu tranquillamente e i nostri attaccanti sono andati in doppia cifra. Abbiamo vinto con alte percentuali, dobbiamo ripeterci ma servirà attenzione dal punto di vista tattico. Spero che ci siano tutte le condizioni per fare bene. Abbiamo qualche risentimento, il nostro libero ha avuto un problema alla caviglia. Lo terremo a riposo". Rolando valuterà fino all’ultimo quindi se rischiare o meno l’utlilizzo di qualche giocatore oppure se tenerli a riposo.