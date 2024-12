Serie B maschile. L’Invicta di Rolando cade nella tana dei Lupi Pontedera

L’Invicta di Rolando cade nella tana dei Lupi Pontedera. La formazione di casa, nel turno infrasettimanale di serie B maschile, batte 3-1 (30-28, 19-25, 25-21, 25-21) i grossetani al termine di una partita combattutissima. La partita ha rispecchiato le previsioni della vigilia. Sfida ostica, combattuta palla su palla, in un Pala Parenti che, partito in sordina, piano piano si è infiammato trascinando il gruppo Lupi Pontedera nei momenti decisivi del terzo e del quarto set. Invicta Sol Caffè si è dimostrata la consueta squadra organizzata e irriducibile, ma ha pagato il rapporto battuta-ricezione, un aspetto su cui i locali sono migliorati molto nelle ultime partite: la ricezione di casa si è espressa su buoni numeri e il servizio si è fatto sentire (10 errori, 9 aces), mentre gli ospiti hanno sbagliato tanto proprio dalla linea dei nove metri. Confortante anche l’aspetto caratteriale, con i Lupi che ancora una volta si sono fatti scivolare addosso il passaggio a vuoto della seconda frazione e sono ripartiti come niente fosse. Codyeco Lupi: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj 1, Camarri 1, Baldini, Colli 18, Matteini 2, Simoni 10, Da Prato 16, Caproni 11, Mignano 7, Pahor 10, Bini (L), Attuoni 1. All. Pagliai. Invicta: Lazzeretti, De Matteis 7, Caldelli, Cordano 3, Corridori, Massetti, Pellegrino 24, Alessandrini 14, Cognata, Barbini, Gigi (L), Rossi 10, Lorenzini, Ielasi 12, Fiorini, Benedettelli, Spignese (L). All. Rolando.