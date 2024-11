Serie b maschile. L’Invicta riceve la visita del Firenze Volley

L’Invicta prova a dare continuità all’ultima vittoria. Stasera alle 21, per la nona giornata del girone D di B maschile di volley, la formazione di Fabrizio Rolando al PalaMaroncelli ospita il Firenze Volley per la seconda gara abbordabile di fila. I grossetani dell’Invicta se la vedranno contro i fiorentini, penultimi in classifica con 4 punti. Una squadra giovane con ancora molto da lavorare. Grossetani che invece nell’ultimo periodo hanno perso punti per strada scivolando al settimo posto, e risollevati nel turno scorso da una buona prestazione. Che però dovrà avere continuità oggi. Per gli avversari dell’Invicta nel turno scorso non c’è stato niente da fare nel derby contro la Maxitalia Jumboffice Sestese, che ha portato a casa il bottino pieno. Il turno infrasettimanale non ha sorriso ai ragazzi di coach Giglio: un 3-1 che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che evidenzia ancora l’inesperienza nei frangenti "caldi" del team fiorentino, essendo molto giovane.