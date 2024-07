Serie B maschile, nuovo "libero" per l’Invicta. Edoardo Spignese alla corte di coach Rolando

Nuovo "libero" per la serie B dell’Invicta. Edoardo Spignese è un nuovo giocatore della squadra di Fabrizio Rolando. Classe 2003, originario di Lacco Ameno, Spignese ha iniziato a giocare a pallavolo a Ischia per poi trasferirsi a Meta di Sorrento dove a livello giovanile ha ottenuto ottimi risultati a livello regionale, mettendosi in mostra come libero. Poi il passaggio con i grandi, giocando in serie B con le formazioni di Ischia, Foligno, Meta di Sorrento, e lo scorso anno in serie A2 con la maglia dell’Aversa Wow Grenn House. Ora la nuova avventura in Maremma. E intanto la società ha iniziato l’opera di reclutamento a livello giovanile. La società, con il miglior staff tecnico che da anni ottiene i migliori risultati in tutte le categorie giovanili, apre le porte per avviare i bambini alla pallavolo. Competenza, organizzazione e tanta passione sono le caratteristiche che contraddistinguono l’Invicta. A livello femminile è possibile contattare Vittoria Ausanio (3405625536), mentre al maschile Sonia Feltri (3392465151).