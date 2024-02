Serie B maschile. Per l’Invicta di Rolando trasferta a Prato

Dopo la pausa per la Coppa Italia inizia oggi il girone di ritorno per l’Invicta in serie B. L’Invicta di Fabrizio Rolando riparte dal difficile campo di Prato. Dopo la lunga pausa, riprende oggi la serie B maschile di volley. I grossetani oggi alle 18 saranno alla palestra Gramsci-Keynes di Prato per sfidare il Kabel Volley, giovane formazione che in casa può dire sempre il fatto proprio. Derby toscano tra due formazioni in buono stato di forma, anche se i lanieri avranno alcune assenze. Inizia il giro di boa del girone F con i grossetani che faranno visita alla giovane truppa laniera allenata da Novelli. All’andata vinse l’Invicta 3-1, anche se i lanieri si rammaricarono per un approccio troppo timido alla sfida. I gros-setani hanno chiuso il girone d’andata al terzo posto con un bottino di dieci vittorie su tredici partite ed un crescendo di qualità nel gioco espresso e di sicurezze nella testa. La formazione di coach Fabrizio Rolando quest’anno pare abituata a vivere il torneo da protagonista, avendo un organico rodato. Per Prato si tratta di un impegno difficile, visto come Galabinov e soci vogliono tornare in Maremma subito con una vittoria. In casa Prato mancherà Tempestini, così come alpini, Pontillo e Villani, tutti alle prese con i rispettivi problemi fisici. In casa Invicta invece Rolando ha recuperato alcuni giocatori dall’infermeria e punta forte verso una prestazione di alto livello, sperando che le due settimane di stop non abbiano arrugginito troppo i propri giocatori. Il programma: Upc SDH Volley-Volley Club Orte, Italchimici Foligno-Naturenergy Anguillara, Toscana Garden Arno-New Volley Sansepolcro, Ies Tomei Livorno- Maury’s Comcavi Tuscania, Gruppo Lupi Pontedera-Lupi Santa Croce, Maxitalia Jumboffice-Ecosantagata Civita Castellana, Kabel Volley Prato-Invicta.