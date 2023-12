Serie B maschile. Per l’Invicta trasferta insidiosa contro l’Orte

Trasferta insidiosa per l’Invictavolleyball di coach Fabrizio Rolando. Oggi infatti i grossetani, impegnati nell’undicesimo turno di serie B maschile, faranno visita al Volley Club Orte, campo sempre scomodo ai maremmani. Appuntamento alle 18 nella palestra comunale di via Del Campo per una gara che potrebbe rappresentare delle insidie, visto come in terra laziale l’Invictavolleyball ha sempre raccolto poco in passato. Orte ultimo in classifica con 0 punti, contro i 23 dell’Invictavolleyball. A livello di classifica i grossetani partono favoriti, essendo in un buon momento e volendo continuare sulla scia delle prime del girone F. Gli altri match della giornata: Upc Delta Bevande Camaiore-Ecosantagata Civita Castellana, Toscana Garden Arno-Maury’s Comcavi Tuscania, New Volley Sansepolcro-Lupi Santa Croce, Gruppo Lupi Pontedera-Italchimici Foligno, Kabel Volley Prato-Naturenergy Anguillara, Maxitalia Jumboffice-Ies Tomei Livorno. Decima giornata e ultima gara del 2023 per la Prima Divisione femminile invece: il team di Spina e Chiappelli stasera alle 21 ospiterà il New Volley Venturina.