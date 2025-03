Serie B1. Ambra Cavallini, derby amaro con il Canniccia

Derby amaro per l’Ambra Cavallini Pontedera che cede per 3-0 al cospetto del Canniccia Volley (Lu) nonostante l’apporto del pubblico di casa del PalaZoli che incita e sostiene le padrone di casa per tutta la durata del march. Poteva essere il turno della svolta per tentare a risalire la classifica e invece le biancoblu offrono poca resistenza davanti al team lucchese.

In campo Meini al palleggio, in diagonale con Macelloni Chisari e Chericoni al centro, Simoncini e Donati schiacciatrici, libero Casarosa. In corso di gara entrano anche Bertini e Norci autrici di buone prove personali.

"Noi abbiamo fatto del nostro meglio, di più non potevamo chiedere alla squadra – dice la dirigenza pontederese – non abbiamo demeritato, anzi nel secondo set abbiamo giocato bene, mentre nella prima e terza frazione abbiamo subito il gioco della rivale. Alla fine il risultato è corretto".

Troppi emozioni animano il club pontederese che sta gestendo un ennesimo cambio: da ieri in panchina c’era nuovamente il tecnico Alessandro Bigicchi, tornato per al posto del dimissionario Dario Sansonetti. Quest’ultimo è rimasto in carica alla guida della prima squadra per meno di 2 settimane e pochi giorni fa, alla vigilia del derby, quando il rapporto con la società si è concluso. Quindi il posto vacante è stato offerto a Bigicchi tornato subito in palestra per preparare questo diciannovesimo turno.

L’Ambra Cavallini chiude la partita con i parziali di 13-25, 21-25, 14-25 e rimane inchiodata al penultimo posto con 14 punti. Dietro solo Crema con 8 e davanti le tre avversarie, Anderlini, Bsc Volley e Montespertoli che stanno prendendo il largo. Restano solo 6 turni e le chance di mantenere la categoria sono ridotte al lumicino, manca solo il verdetto matematico a chiudere una stagione faticosa e difficile.

S.R.