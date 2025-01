Serie B1 donne. La Fcredil non si ferma. Al lavoro sotto le feste per preparare il match con Riccione

Epifania in palestra per il Volley Team Bologna. Pesi e seduta video in programma, per la squadra di coach Fabio Ghiselli, che in barba al giorno festivo prosegue il lavoro in vista del ritorno in campo previsto sabato a Riccione, alle 18. Sarà una ripresa non banale per la Fcredil, attesa sul campo della terza in classifica nel campionato di B1 donne. Bologna è in vetta, seguita a due punti da Vicenza e andrà a caccia dei tre punti che potrebbero darle il pass per la Coppa Italia di Lega e il primato aritmetico del girone C con una giornata di anticipo rispetto alla fine del girone di andata: dipenderà anche dal risultato di Vicenza, che sarà di scena a Castelfranco Veneto.

A prescindere, confermarsi imbattute in trasferta è l’obiettivo di capitan Laporta e compagne. Soprattutto, c’è una nuova dimostrazione di forza da fornire alle concorrenti da parte delle rossoblù, che sono già passate sul campo di Vicenza per 3-1 in questo girone di andata.

Le rossoblù si sono allenate con continuità anche sotto le feste e non risultano defezioni in casa Vtb, dove il tecnico può contare su tutte le effettive.

Il girone di andata racconta come la squadra abbia trovato un equilibrio con Frangipane e Taiani di banda, Saccani e Tellaroli al palleggio e all’opposto. Al centro Pulliero è la nota lieta, Fucka sta ritrovando spazio dopo l’infortunio alla caviglia di inizio stagione, Neriotti la reduce, dopo promozione e retrocessione degli ultimi due anni, è una certezza per la categoria ed è soprattutto in questo comparto che Ghiselli si concesso qualche rotazione nelle ultime settimane e su cui probabilmente dovrà fare qualche riflessione in vista della trasferta di Riccione, in chiave formazione.

Marcello Giordano