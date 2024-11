Serie B1 donne. Problemi dentro e fuori dal campo. L’Olimpia perde Gabrielli e Pirro

Momento difficile per l’Olimpia Teodora che, dopo la vittoria dell’esordio a Jesi, ha subito tre sconfitte consecutive. Nel girone C di serie B1, le ravennati cadono 3-0 a Castel Maggiore contro Fc Credil Bologna con parziali piuttosto netti: 25-16, 25-16, 25-18. Teodora al 13º posto in classifica con appena 3 punti. Ma più della classifica preoccupano le condizioni delle due schiacciatrici titolari Sara Gabrielli e Martina Pirro. Gabrielli ha giocato in condizioni menomate le prime gare di campionato, ma è stata fermata dai medici: la spalla richiede diverse settimane di riposo. Problemi anche per la capitana Pirro: la maceratese, nel corso dell’incontro di domenica a Bologna, ha patito il riacutizzarsi di un problema al ginocchio operato. Ieri è stata sottoposta a risonanza e a breve saranno noti gli esiti, ma rischia un lungo stop.

L’allenatore Rizzi è partito con Vittoria Balducci in posto4 e, dopo l’infortunio di Pirro, all’inizio del primo set, ha proposto il vice-palleggiatore Nika Dezi nel ruolo di schiacciatrice, con risultati modesti. "Ci stiamo muovendo per sostituire le nostre atlete infortunate – commenta il presidente Poggi – ma non è semplice trovare in questo periodo giocatrici libere ed è ancora più difficile muovere quelle già tesserate, alcune della quali sarebbero anche disposte a venire da noi". Un tentativo è stato fatto con la ex capitana Bacchi, che ha abbandonato l’attività al termine della scorsa stagione, ma le possibilità di un accordo sono minime. E sabato si profila il derby interno con la imbattuta capoclassifica Cesena.

Le altre gare: Castelfranco Veneto- Riccione 0-3, Life 365 Forlì-Aduna Padova 1-3, Clementina Castebellino-Eagles Vergati Lissone 0-3, Arena Verona-Pieralisi Jesi 3-0, Vicenza-Cortina Express Imoco 3-0, Angelini Cesena- Futura Teramo 3-0.

Classifica: Cesena 12; Bologna, Vicenza, Riccione 9; Padova 8; Castelfranco Veneto, Imoco 6; Teramo 5; Lissone, Jesi 4; Forlì, Olimpia Teodora Ravenna, Arena Verona 3; Castelbellino 0.

m.o.