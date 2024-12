Serie B/1 femminile: Bindi Passione Valdarno sfida Anderlini Modena in casa

Nella nona giornata del campionato di Serie B/1 femminile, la Bindi Passione Valdarno gareggia in casa (ore 21) contro l’Anderlini Modena. Dopo la convincente prova con le reggiane di Campagnola, la squadra allenata da Bertini punta a concedere il bis anche con le modenesi, sestetto da non sottovalutarsi, ma sicuramente alla portata di Bartesaghi e compagne.

Nella B maschile, invece, impegnativa trasferta a Sassuolo (ore 18.30) per la Maxitalia Jumboffice Sestese, secondi, a pari punti coi modenesi, pur se questi ultimi hanno una partita in più rispetto ai sestesi. Match, quindi, che è una sorta di esame di maturità per la compagine diretta da Marchi, reduce dal successo col Parma.

Turno interno, viceversa, per il Firenze Volley che riceve la visita del Parma (ore 18). Per i fiorentini, è obbligatoria la vittoria per risalire un pò la china del girone D.

Il programma in B2 femminile: Genova-Savino Del Bene Scandicci (17), Varazze-Chianti Volley San Casciano (21). Domani Unomaglia Valdarninsieme-Florenzo Pontassieve (17,30) e Arezzo-Rinascita Fi (17,30). Turno di riposo per Dega Liberi e Forti Firenze.