Serie C femminile: Futura sfida Cogovalle per il secondo posto

Nell’anticipo del quartultimo turno del campionato di Serie C femminile il Futura sarà impegnato, stasera a Ceparana alle 21, nella delicata sfida con il Cogovalle, formazione con cui condivide il secondo posto in classifica. Un match importante per decidere molto probabilmente chi sfiderà la capolista Normac, attualmente a +3, nella corsa per la promozione. Le avversarie, fresche del titolo Under 18 territoriale centro appena conquistato, godono dei favori del pronostico per la vittoria del titolo regionale della categoria, avendo affiancato alle già forti ragazze under qualche elemento di categoria superiore per tentare il grande salto. Di contro le spezzine, vera sorpresa del campionato, sperano di bissare la vittoria dell’andata per 3-1, anche se questa gara, così a ridosso della sosta pasquale, non ha permesso alle ragazze di coach Garfagnini di prepararsi in maniera ottimale.

Le altre partite: Admo-Wonder, Sanremo-Volare Volley, Villa Levi-Albaro, S.Sabina-Sestri, Albisola-Normac, Campomorone-Tigullio.

Ilaria Gallione