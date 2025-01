Serie B1 femminile. Trasferta a mani vuote per l’Ambra Cavallini

Trasferta a mani vuote per l’Ambra Cavallini Pontedera che rimedia un netto 3-0 nell’anticipo della dodicesima giornata, la penultima del girone di andata prima delle pausa. A Garlasco, in provincia di Pavia, le toscane si fermano sul 3-0 al cospetto della seconda forza del girone la quale, alla vigilia di questo primo match del 2025, si presentava con 26 punti, 15 in più dell’Ambra Cavallini che aveva chiuso il 2024 con una grande prova contro la capolista Fantini-Falcieri e c’era tutta la volontà di proseguire su questa scia sperando di ripartire con lo stesso atteggiamento.

Invece la lunga trasferta a Pavia e l’assenza della schiacciatrice di punta Ambra Donati (sostituita da Aurora Macelloni), portano ad una sconfitta in 3 atti senza mai entrare veramente in partita ad eccezione dell’avvio: 25-20, 25-13, 25-13. Il team di Bigicchi rimane inchiodato nella zona bassa della classifica con 11 punti e adesso si prospetta un momento critico per il team biancoblu. Infatti la schiacciatrice, nonché capitano, Ambra Donati, sarà indisponibile per almeno tre settimane e rientrerà, se tutto andrà bene, nel girone di ritorno quando è più che mai viva la corsa verso la salvezza da centrare quanto prima.

Tra tre settimane Donati dovrà sottoportsi ad un controllo al gomito per vedere se l’ematoma – frutto di un infortunio - si sarà riassorbito completamente e la giocatrice potrà rientrare in campo e guidare le sue compagne verso nuovi successi. La sua assenza sta pesando sulla gestione degli allenamenti e anche sullo schieramento della formazione in partita. Domenica prossima le toscane avranno il derby casalingo contro la Bindi Valdarno, attuale quinta forza del ranking valevole come ultima gara del girone di andata. Poi un turno di riposo per ripartire, nel primo fine settimana di febbraio, con il girone di ritorno.