Serie B1: la ds Calamai inquadra le avversarie. La Montesport riparte: "Girone impegnativo»

La Montesport Montespertoli si prepara alla prossima stagione in Serie B1 e contemporaneamente alla squadra è stato provveduto a revisionare in parte anche lo staff. Il presidente della società è Giuseppe Corti con vicepresidente (colui che si occupa in prima persona della pallavolo) lo storico Raoul Ciambotti coadiuvato dalla coppia, ormai collaudata, composta dal direttore sportivo Rubina Calamai e dal team manager Massimo Vitrò. Questi ultimi due da fine aprile hanno lavorato alla nuova rosa, passando poi per la programmazione del precampionato e per il risolvere tutte le questioni tecniche e federali.

Sempre dello staff fanno parte il dirigente Fabio Calamai che si occupa delle trasferte e delle riprese video e Giulia Bonin, new entry in casa Montesport, che si occuperà degli scout e della preparazione alle partite. Intanto è stata svelata la composizione (e relativo calendario) del girone B della serie B1: delle quattordici squadre, quattro sono toscane (oltre alla Montesport ci sono Pontedera, Valdarno e Versilia), sei squadre emiliane (Volley Modena, Giusto Spirito Rubiera, Moma Anderlini, Bsc Volley, Pallavolo San Giorgio e Tirabassi e Vezzali Reggio Emilia) e quattro squadre lombarde (Enercom Fimi Crema, Fantini- Folcieri Crema, Cr Transport Ripalta e Volley 2001 Garlasco).

"Sarà sicuramente un girone impegnativo - commenta la ds Calamai - avremo a che fare con squadre che non conosciamo ma che giocano da anni in questa categoria, costruite per stare nei piani alti della classifica. Questo non ci spaventa e anzi sarà uno stimolo in più per lavorare ancora più duramente e con intensità in palestra, pronti a vendere cara la pelle e a giocare vere e proprie battaglie ogni sabato. Il campionato inizierà il week-end del 12 ottobre e ci vedrà scendere in campo la domenica pomeriggio alle 18 in quel di Rubiera". In attesa dell’inizio del campionato, la squadra ieri ha iniziato la preparazione: "Ci attenderà un precampionato ricco di appuntamenti, di cui uno organizzato proprio dalla nostra società che stiamo definendo".

