Serie B2, C e D. Non solo Fenice. Il programma sotto la rete

Tutte in campo oggi (tranne l’Aglianese-2, scesa in campo ieri sera). Le squadre pistoiesi si augurano di vivere un sabato da leoni. Nel girone G del campionato femminile di B2, il Pistoia Volley La Fenice cerca punti-salvezza alla palestra Anna Frank, ospitando il VP Volley Canniccia Seravezza: sfida tra la Cenerentola del torneo a 9 e la terza forza della classe, 20 punti sopra. Attenzione, però: all’andata le fuxiablu, allora allenate da Testi e non da Bertini, si imposero 3-2. Si spera di recuperare la schiacciatrice Mantellassi.

Nel girone B di serie C femminile, il Blu Volley Quarrata affronterà la Timenet dalle 21 a Empoli: secondo posto per le mobiliere di coach Torracchi a quota 27, terzo per le padrone di casa a 25. Chi vince, sarà la vera rivale della capolista Castelfiorentino. "Formazione al completo per una partita non importante: di più. Empoli è favorita", fanno sapere da casa quarratina. Nello stesso raggruppamento, dalle 21 al Pala Capitini in campo Volley Aglianese e Cip Ghizzani Castelfiorentino e dalle 18 a Montelupo Fiorentino, Montelupo – Montebianco Volley Pieve a Nievole. Per Agliana e Pieve occorrono punti: c’è una salvezza tutta da conquistare. Nel gruppo C, la Pallavolo Delfino Pescia ospiterà, dalle 21 ad Alberghi di Pescia, l’Oasi Volley Viareggio. Non sarà della gara Greta Menicocci, ma le valdinievoline non possono più sbagliare. Nel girone B di C maschile, dalle 18 a Nodica in provincia di Pisa, Baglini Ascensori Migliarino – Zona Mazzoni. Contro i primi della classe, i "pompieri" avranno Mori e Giannini, ma non Fedi e probabilmente Murgia.

In serie D donne, girone B, dalle 21.15 a San Miniato Basso Folgore – Progetto Volley Bottegone per la promozione in C e dalle 18 a Santa Maria a Colle Libertas System – AM Flora Buggiano. "C’è qualche influenza a giro, ma tanta voglia di far bene", asseriscono da Bottegone. "Vogliamo vincere perché è uno scontro-salvezza", il guanto di sfida da Borgo a Buggiano. Nel girone B di D maschile, dalle 18 a Rosignano Solvay i livornesi se la vedranno con i colleghi del Delfino Pescia: sulla carta non c’è partita, ma mai dire mai.

Gianluca Barni