Serie B2. Congedo amaro da un 2023 soddisfacente per la New System Porto Potenza

È mancato il regalo sotto l’Albero ma il 2023 agonistico è andato in "pensione" in modo assai positivo per la New System Porto Potenza. Il club di pallavolo femminile ha disputato l’undicesimo turno del campionato nazionale di B2 e in casa ha dovuto arrendersi al tie-break alla Julia Gas Montesilvano. Un avversario che alla vigilia si temeva in quanto forte di quattro vittorie consecutive e al PalaPrincipi ha confermato il bel momento facendo sua la maratona durata oltre 2 ore e mezza. Era cominciata bene con le portopotentine dominanti 25-15 nel primo set e di nuovo avanti 2-1, poi però gli ultimi due parziali hanno visto le abruzzesi più concrete mentre la New System ha giocato troppo a corrente alternata. Peccato. Il 2-3 ha tolto Porto Potenza dal podio del girone F, raggiunta al quinto posto proprio dalle abruzzesi, entrambe a 19 punti. Il torneo riprenderà nel secondo fine settimana di gennaio, il 13 Porto Potenza sarà impegnata a Castel Maggiore. Come detto il 2023 del team allenato da Raniero Concetti (al timone dal 2015) resta comunque una delle annate migliori e ha fatto diventare il Volley Torresi la seconda realtà al femminile più importante della provincia dopo la Cbf Balducci in A2.

Andrea Scoppa