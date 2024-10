Serie B2 e C femminile e maschile, il turno. L’ex campionessa ora impegnata con l’under 18 presenta la prima giornata a Soliera. Kosheleva: "La mia Megabox Next gen è fatta in casa»

Serie B2. Oggi parte la stagione. Alle 18,30 la Megabox allenata da Matteo Costanzi è di scena a Soliera. Così Kosheleva, coordinatrice del progetto Megabox NextGen: "Il gruppo è formato da under 18 quasi tutte provenienti dalla nostra provincia. L’obiettivo è crescere".

La Battistelli Blu Volley sarà impegnata alle 20,30 a San Martino in Rio (Re). Dice Nanni: "Esordire con una neo promossa non è facile, non si hanno riferimenti e quindi dobbiamo dimostrare da subito chi dirige il gioco. La squadra è nuova, sono stati fatti molti cambiamenti puntando su giocatrici esperte ed altre più giovani, ma di sicuro talento, che vogliono mettersi in mostra. Le ragazze si sono dimostrate attente e concentrate per apprendere nuove situazioni di gioco. Si è formato un gruppo molto affiatato e coeso, tutte danno l’anima in campo per ben figurare ed aiutare le compagne. Sono molto fiducioso e sento vicina anche la dirigenza della società che non fa mancare mai il suo supporto". Il team 80 Gabicce sarà di scena alle 20,30 a Reggio Emilia.

Nel maschile, la Battistelli Compressori Bottega esordisce in serie B a Savignano alle 18: "L’esperienza al torneo di Montorio nello scorso week end ci ha dato indicazioni importanti per l’avvio di questa nuova avventura – interviene il tecnico Romani – e abbiamo affrontato un lavoro specifico proprio nel corso di quest’ultima settimana. Affrontiamo la prima trasferta a San Mauro Pascoli consapevoli del fatto che avremo di fronte una squadra ben collaudata, che milita in questa serie da diversi anni. Ci aspetta una battaglia, soprattutto perché effettivamente non conosciamo quali squadre prenderanno parte a questo campionato nazionale".

Serie C. Nel femminile, la Line Office Polbottega, dopo aver conquistato l’accesso alla fase successiva di Coppa Marche sa che deve voltare pagina, perché il campionato è tutta un’altra storia rispetto alla Coppa. La PolBottega debutta oggi a a Morciola alle ore 18 contro le ‘cugine’ di Acqualagna. "Dopo aver affrontato la prima parte di questa Coppa Marche con il giusto atteggiamento – interviene il tecnico Renda – adesso servono attenzione e concentrazione per continuare nel migliore dei modi. Facciamo il nostro percorso, i nostri passi di crescita, in questa formazione che in molti reparti è giovane, per costruire sia le individualità che la squadra". Nel maschile, la Montesi Pesaro oggi alle 17 è in trasferta a Montecassiano. "Incontreremo una squadra che ha vinto a pieni punti il girone di Coppa Marche. Dunque siamo consapevoli che non sarà una passeggiata", dichiara coach Michele Maldoni che prosegue: "Prevedo che la partita sarà lunga e con tanti momenti difficili che potremmo superare solo se resteremo uniti e saremo pazienti".

Beatrice Terenzi