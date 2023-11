Serie B2 e C maschile e femminile. Bottega e Montesi promettono spettacolo

Serie B2. Dopo il netto successo di Rimini, la Bulu volley Battistelli del presidente Petroselli affronterà oggi alle 17 al PalaMegabox il "giovane" Bologna.

Serie C. Nel maschile, girone A, oggi alle 17 Bottega-Montesi: "Ci aspetta un’altra battaglia – dice Diotallevi centrale del Bottega con tanti ex da entrambe le parti – la Montesi arriva da due vittorie di fila e sarà sicuramente carica, ma noi non saremo da meno". Diego Ciccarelli attaccante della Montesi afferma: "Contro Bottega sarà la partita più impegnativa della prima fase". Nel girone B, oggi alle 18 Pergola-Axore, Falconara-Borgovolley: "Sulla carta potrebbe sembrare un confronto senza storia ma i nostri ragazzi valgono più del misero punticino raccolto finora", così coach Palazzetti. Alle 21 Belvedere-Virtus Fano: "Incontreremo un avversario molto esperto e ben messo tecnicamente e tatticamente", avvisa il tecnico Angeletti. Nel femminile, girone A, alle 18 Megabox-Fermo, San Costanzo-Bottega: "E una partita sicuramente importante – dichiara coach Lalla Renda – sia per la classifica che per il morale, perché, dopo la brutta prestazione di sabato scorso, la squadra si è fatta un esame di coscienza". Stesso orario Urbania-Edilmonaldi: "Scontro tra la seconda e la terza – spiega il dirigente Violini –. Il risultato è molto incerto perché le 2 squadre stanno facendo bene". Nel girone B, alle 17 Ancona-Gabicce: "Ci aspetta una partita che potrebbe essere dipinta con superficialità come un testacoda – sottolinea il diesse Leonardi – ma è proprio in queste occasioni che devi dimostrare maturità e mentalità giusta". Alle 21 Senigallia-Glasstech Pesaro: "Ci stiamo allenando bene, anche se in poche purtroppo, daremo battaglia", dice il dirigente Mencarini. Alle 21 Virtus Fano-Adriatica Fano: "Derby aperto – dice coach Ippoliti della Virtus –. Cercheremo di fare tesoro dell’ultima sconfitta".

b.t.