Serie B2 femminile. "Consani», sconfitta con molto onore

La Pallavolo Grosseto Luca Consani cede al quinto set al Pan Alfieri Cagliari (17-25, 25-23, 23-25, 25-22, 9-15) nella tredicesima giornata del girone H di B2 femminile. Il palazzetto grossetano, nonostante la sconfitta delle ragazze di coach Rossano Rossi, ha applaudito le proprie beniamine che hanno tenuto testa alla terza forza del campionato, che ha dovuto sudare molto per avere la meglio. Un punto conquistato per le grossetane che muovono la classifica.

Nonostante alcune assenze le ragazze di Rossi hanno lottato alla pari contro il sesteto cagliaritano. Dopo aver perso il primo set 25-17, nel secondo c’è stata una reazione di forza e di orgoglio delle biancorosse che si sono imposte 25-23; nel terzo set la Pallavolo Grosseto può certamente recriminare per aver dilapidato un buon vantaggio ed essersi fatta riprendere e poi superare 25-23. Nel quarto set ancora una bella reazione delle grossetane, che però nel quinto set hanno sofferto un po’ di stanchezza fisica e mentale.

"Il rammarico più grande è stato perdere il terzo set – dice Rossi –. Eravamo avanti, due battute sbagliate ci hanno condannato. Ci siamo fatti sorprendere nel primo set, ma le ragazze hanno fatto una grande prestazione. Ho avuto importanti risposte dalle giovani: non pensavo ad una crescita così esponenziale di alcune nostre giocatrici. Bacci è stata una spina nel fianco, ha messo a terra tanti palloni. Loro erano una squadra difficile, ma siamo felici di aver preso un punto. Era importante muovere la classifica. Tutta la panchina quando è stata chiamata in causa è stata importante. Il gruppo si sta allenando al massimo, il nostro livello si è alzato. L’emergenza ci ha responsabilizzato. Sono felice perché abbiamo intrapreso la strada giusta". Ora per la serie B2 femminile ci sarà la sosta del campionato di due settimane, con le grossetane che torneranno in campo il 10 febbraio in casa contro la corazzata Terracina. "Sarà subito un’avversaria tosta, chissà che non riusciamo a fare uno scherzetto", ha concluso Rossi.