Serie B2 femminile e B maschile. Battistelli blu volley scala il Titano con agilità. Bottino pieno per la felicità del main sponsor

Serie B2. Nel femminile la Megabox Pesaro nella la prima partita nella nuova serie perde per 3 a 0 a Soliera: parziali 25-15, 25-19, 25-17. Così l’allenatore Matteo Costanzi: "Nonostante la sconfitta sono soddisfatto, ho visto un buon atteggiamento da parte delle ragazze, forse potevamo rischiare un po’ di più in certi momenti, ma sono contento di quello che abbiamo mostrato in campo. Siamo stati in partita nella prima metà di tutti e tre i set, poi qualche errore e la maggiore esperienza delle nostre avversarie hanno fatto la differenza, ma loro hanno dovuto spingere per scappare via. Questa partita ci ha dato buone indicazioni su cui lavorare in vista della prossima partita casalinga contro la My Mech Cervia". Sorride invece la Battistelli Blu Volley Pesaro che in trasferta contro l’Ama San Marino in Rio vince per 0-3 (23-25 14-25 22-25). Soddisfatti della prestazione corale i vertici della dirigenza societaria ed il main sponsor Otello Battistelli presenti all’incontro. "Era importante partire bene – così commenta coach Luca Nanni – e l’abbiamo fatto, inizialmente la tensione l’ha fatta da padrona e non ci ha permesso di fare il gioco fluido che mettiamo in campo ad ogni allenamento, poi vinto il primo set me ragazze si sono sbloccate ed abbiamo disputato una buona partita. Dobbiamo ancora oliare qualche meccanismo, ma sono contento della prestazione di tutta la squadra". È importante segnalare anche il bel gesto d’incoraggiamento fatto dalle ragazze pesaresi nei confronti di Sofia Cangini, infortunatasi in allenamento la settimana scorsa, che sono scese in campo disegnandosi sul braccio un cuore con il numero 6 della sua maglia da gioco al suo interno". Il Team 80 Gabicce, neopromossa, ha perso a Reggio Emilia per 3-1 (25-18, 25-10, 22-25, 25-19). Serie B. Nel maschile, il debutto nella nuova categoria non dice bene alla Battistelli Compressori Polbottega che lontano dalle mura amiche contro la Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli perde per 3-0 (25-18, 25-13, 25-17). "I parziali parlano da soli – interviene la vice allenatrice Alice Bellazzecca –, ma siamo arrivati a San Mauro perfettamente consapevoli dell’esperienza dei padroni di casa. Loro sono una formazione ormai consolidata e perfettamente inserita in questa categoria, ma i nostri ragazzi, io e coach Marco Romani siamo pronti per tornare in palestra e lavorare per il prossimo appuntamento".

Beatrice Terenzi