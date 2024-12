.Serie B2 femminile. Giorgio Peri all’esame Volleyrò. Serve la terza vittoria di fila

Posticipo domenicale per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che vuole dare continuità alla propria corsa salvezza. Oggi, per la decima giornata di B2 femminile, le grossetane di coach Rossano Rossi ospitano alle 18.30 il Volleyrò Roma, formazione molto solida nonostante sia un team giovanile, con ottimi prospetti. Le grossetane sono reduci da due vittorie fondamentali e oggi dovranno cercare di non tenere bassa l’attenzione. Guai a distrarsi, perché se le grossetane puntano a risalire la china e salvarsi servirà continuità e giusto approccio. "Arriviamo a questa sfida dopo due vittorie – dice Rossi -. Li conosciamo, sono giovani ma molto fisicate. Hanno un centrale di due metri. La società è importante, non possiamo sottovalutarle, dobbiamo puntare su tecnica e gioco. Affrontarle all’arma bianca sarebbe pericoloso. E’ l’ultima partita casalinga dell’anno e dobbiamo sfruttarla. Serve l’attenzione giusta e usare il nostro piano di gioco. Sembra di aver trovato un sestesso che ci dà sicurezze. Le ultime vittorie ci hanno dato fiducia e sicurezza. La salvezza non è impossibile, dobbiamo mettere in fila risultati utili in questo finale di girone di andata. Dobbiamo però affrontarle bene. Tutte le partite vanno prese col giusto impegno".