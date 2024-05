Serie B2 femminile. Grande "Consani». Il successo regala la salvezza

Vittoria e salvezza blindata. La Pallavolo Grosseto Luca Consani vincendo 3-1 (23-25, 25-23, 30-28, 25-14) contro il Roma 7 Volley si conferma anche per il prossimo anno nel torneo di serie B2 femminile. Salvezza matematica raggiunta per le ragazze di coach Rossano Rossi, ma la gara è stata durissima. Le maremmane hanno iniziato nel peggiore dei modi cedendo il primo set per 25-23 vinto dal team romano che ha saputo sfruttare alcune imprecisioni delle locali. Nel secondo set le grossetane hanno tirato fuori il carattere e sono andate a pareggiare i conti con lo stesso punteggio, invertito, del primo set. Nel terzo set le due formazioni si sono sfidate punto a punto e il lunghissimo braccio di ferro premia le biancorosse. Una mazzata psicologica per le laziali che nel quarto set non hanno mai impensierito le ragazze maremmane.