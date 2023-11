Serie B2 femminile. Il "Consani» in Sardegna per sfidare l’Audax

Settimana giornata per il girone H di B2 femminile e prima trasferta in Sardegna per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani". Oggi alle 16 infatti le ragazze allenate da coach Rossano Rossi sfidano a Quartucciu, comune vicino a Cagliari, l’Audax Idrosistemi. Trasferta impegnativa con partenza fissata alle 6.30 di stamani per le grossetane che dovranno fare un grande sforzo fisico e mentale per tornare a muovere la classifica dopo i due stop consecutivi subìti. Sarà una sfida fondamentale per la salvezza, visto come le due formazioni sono entrambe a quota 5 punti in classifica. Entrambe le squadra puntano a vincere, ma le padrone di casa hanno il fattore campo a loro favore. Il programma della giornata: Diagnostic Group Ostia-Roma 7 Volley, Futura Terracina 92-Mo.Da. Vbc Viterbo, Onda Medical San Gallo Roma-Us Garibaldi, Europea 92 Isernia-Pan Alfieri Cagliari, Audax Idrosistemi Quartucciu-Pallavolo Grosseto Luca Consani, Volleyrò Roma-Assitec Volleyball Sant’Elia Fiumerapido, La Smeralda Sassari-Volley Friends Roma.