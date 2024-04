Serie B2 femminile. Il derby è di Riccione: Rimini lotta, ma la capolista vince in tre set

È senza storia il derby tra la capolista Lasersoft e la già retrocessa Emanuel Raggini. Riccione e Rimini si ritrovano nell’impianto delle Fontanelle per un match che serve a Riccione per allungare la striscia vincente e arrivare a un solo punto dalla matematica certezza del primo posto, quando mancano tre gare al termine della regular season. La squadra di Piraccini s’impone 3-0, con i parziali dei set che vedono la squadra ospite fermarsi a 18, 19 e 17. La Lasersoft va con Mercolini per Montesi in palleggio e con Jelenkovich per Calzolari come libero, col primo set che vede grande equilibrio e vantaggio riminese fino al 7-8, poi Ricci trascina le sue verso la fuga. Nel secondo set il copione si ripete, con equilibrio iniziale e poi riccionesi a crearsi il break grazie a Spadoni. Infine il terzo parziale, questa volta con meno dubbi fin dall’inizio sulla vincitrice finale. Il tabellino

Riccione: Spadoni 13, Tallevi 9, Gabellini 9, Godenzoni 7, Ricci 6, Bologna 2, Tobia 1, Spinaci 1, Mercolini, Montesi, Mancino, Jelenkovich L2, Calzolari L1 ne. All.: Piraccini.

Rimini: Catalano 1, Ricci 1, Magalotti 6, G. Morelli 15, Pivi 7, Orsi 2, Pasolini, Greco 8. Magi ne, Astolfi ne, A. Morelli ne, Verde ne. All.: Galli.