Serie B2 femminile. Il "Giorgio Peri» sfida la capolista Trestina

Trasferta proibitiva per la Pallavolo Grosseto targata "Giorgio Peri". Oggi alle 21 infatti la formazione femminile di B2 farà visita alla capolista del girone H per il quinto turno di campionato. Appuntamento sul campo del Trestina Volley per le ragazze di coach Rossano Rossi, ultime con ancora zero punti. Un testa-coda difficilissimo per la formazione grossetana che ha iniziato male questo torneo. Le umbre viaggiano a punteggio pieno, mentre le grossetane provano di smuovere lo zero in classifica, con la speranza di vedere ulteriori miglioramenti dopo la buona prestazione in casa contro Marsciano. Trestina è la prima di un trittico di gare difficili, infatti subito dopo ci sarà Magione in casa e Assitech Sant’Elia Frosinone fuori casa. È il momento di stringere i denti per le maremmane nel tentativo di uscire da una situazione non facile. Ma il calendario di certo non aiuta.

"Nell’ultima gara siamo stati in partita ma commettiamo errori in sequenza che vanno poi a condizionarci – ha detto alla vigilia Rossano Rossi–. C’è dispendio di energie che paghiamo nel finale di ogni set. In questo momento parliamo poco e lavoriamo tanto in campo. C’è poco da dire alle ragazze. Dobbiamo migliorare gli aspetti tecnici. Mentalmente abbiamo risposto bene, chi gioca fa il suo ma ci manca continuità. Speriamo arrivino i risultati". L’inizio di stagione della Pallavolo Grosseto è stato davvero negativo. Sono arrivate quattro sconfitte, diversi problemi fisici e ora ci sarà un trittico davvero complicato di partite. "Questa trasferta arriva in un momento davvero difficile, non ci aspettavamo di certo di iniziare così il campionato – ha aggiunto il tecnico –. Trestina è una delle migliori come rosa e lo sta dimostrando. Abbiamo ora tre turni difficili. Partiamo con Trestina dove sarà una partita molto molto difficile. Però è anche vero – chiude Rossi – che per uscire da questa situazione abbiamo bisogno di un avversario importante. Vincere o portare via punti vorrebbe dire dare una svolta al torneo, anche se sarà difficile. Rimaniamo positivi e lavoriamo".