Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» è impegnato in trasferta a Ostia

Dopo due vittorie di fila oggi la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" parte alla volta di Ostia. La formazione femminile allenata da coach Rossano Rossi scende in campo per il penultimo incontro del 2023, con una trasferta nel Lazio, al PalaAssobalneari (ex Regina Pacis). Appuntamento ad Ostia alle 20.30 con le grossetane che cercheranno di allungare la striscia positiva contro la squadra laziale. Non sarà un incontro facile, le padrone di casa hanno disperato bisogno di punti e il campionato ha dimostrato che non ci sono risultati scontati. Grossetane undicesime (quart’ultime) con 11 punti, Ostia invece ultima con 6 punti. Vincere è quindi fondamentale per le grossetane. Gli altri match di giornata: Futura Terracina 92-Onda Medical San Gallo, Viterbo-La Smeralda, Pan Alfieri Cagliari-Volleyrò Roma, Assitec Volleyball-Volley Friends Roma, Us Garibaldi-Audax Idrosistemi, Roma 7 Volley-Europea 92 Isernia.