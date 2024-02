Serie b2 femminile. Il "Luca Consani» in trasferta a Viterbo

Evitare di montarsi la testa e ripartire da zero per vincere lo scontro salvezza. Dopo Terracina c’è Viterbo per il "Luca Consani". Dopo la vittoria con la capolista nel turno scorso, oggi il "Consani" va a caccia di conferme. Oggi alle 16 le ragazze di Rossi saranno impegnate a Viterbo sul campo del Vbc per la 15^ giornata del girone H di B2 femminile. Sarà una partita importantissima e durissima e, coach Rossi dovrà coordinare a dovere le proprie atlete visto e considerato che la posta in palio è altissima. Infatti il Vbc occupa l’undicesima posizione con 17 punti mentre il team maremmano è decimo con 20 punti. Si tratta in pratica di uno scontro diretto che vale la decima posizione. Appuntamento alle 16 per uno scontro salvezza decisivo, visto come se il campionato finisse oggi le grossetane sarebbero salve. Per questo le viterbesi oggi proveranno il tutto per tutto per prendersi l’intera posta in palio. Le due formazioni si conoscono bene.