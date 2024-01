Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» in trasferta nella Capitale

Trasferta a Roma come prima partita del 2024. La Pallavolo Grosseto "Luca Consani" oggi, per la dodicesima giornata del campionato di serie B2 femminile, fa visita al Roma 7 Volley: inizio alle 16 nella palestra Giovanni Giorgi di viale Palmiro Togliatti, per una sfida che sulla carta si preannuncia molto complicate.

Le romane, con 20 punti, sono la terza forza del torneo, mentre la formazione di coach Rossano Rossi, decima a quota 14 punti, proverà in tutti i modi a rompere le uova nel paniere alle romane, ma soprattutto a fare punti in trasferta, così quasi mai riuscita finora.

Quella romana appare come una partita quasi proibitiva per la formazione allenata da Rossano Rossi che, soprattutto lontano da casa, ha sempre dimostrato grossi limiti di personalità e caratteriali. Un’occasione per dimostrare il contrario.