Serie B2 femminile. Il "Luca Consani» si arrende. L’Us Garibaldi si impone 3-1

Sconfitta in Sardegna per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. La formazione di Rossano Rossi ha ceduto 3-1 alla Maddalena sul campo dell’Us Garibaldi: 25-20, 25-15, 21-25, 25-18. Vittoria da tre punti e salvezza matematica acquisita con due giornate di anticipo di questo campionato così difficile e incerto per la formazione sarda, mentre il team grossetano dovrà sudarsi la permanenza in categoria nelle prossime due giornate di serie B2 femminile. Nel primo set è partita meglio la formazione locale, capace di prendersi dai tre ai quattro punti di vantaggio, anche se le grossetane hanno avuto la forza di ribaltare l’incontro portandosi avanti 17-14. Sul finire di set però i troppi errori delle maremmane hanno dato campo libero alla squadra sarda che si è involata verso la vittoria 25-20. Anche il secondo set è iniziato come il primo, con un lieve vantaggio dell’Us Garibaldi che ha mantenuto un vantaggio tra i tre ed i sei punti, fino all’allaungo decisivo del 20-11 con le grossetane incapaci di creare problemi agli avversari. Nel terzo set la sfida è stata più equilibrata fino al 10 pari, col sorpasso poi delle grossetane che a metà frazione hanno messo la freccia allungando e arrivando a vincere la terza frazione. Nel quarto set la sfida è iniziata in parità, finché le sarde non hanno accelerato portandosi subito sul 10-5, spegnendo le velleità di rientro delle grossetane che restano quindi ferme a quota 33 punti al nono posto e non ancora salve.