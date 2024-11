Serie B2 femminile. La Pallavolo Grosseto ospita il Marsciano

La Pallavolo Grosseto incerottata ospita il Marsciano Perugia per una sfida che appare alquanto complicata per le grossetane. Oggi alle 18.30 la truppa di Rossano Rossi sponsorizzata "Giorgio Peri", ospita la formazione umbra per il torneo femminile di serie B2. Momento non facile per le ragazze della Pallavolo Grosseto, sia per gli infortuni, sia perché le grossetane sono ancora a digiuno di vittorie da inizio anno e la classifica parla di 0 punti in classifica. Coach Rossano Rossi deve fare i conti con gli infortuni e schierare la formazione migliore da opporre a quella umbra del Marsciano Perugia non sarà facile, viste le assenze.

"Stiamo valutando ancora gli infortuni che abbiamo – ha detto coach Rossi alla vigilia del match –-. Non so se riuscirò a schierare il sestetto titolare. Brizzi, Tocci e Bulla sono acciaccate. In questo momento siamo messi male. Siamo in piena emergenza, non possiamo attingere dalle squadre sotto perché anche loro hanno problemi. Stringiamo i denti e speriamo passi velocemente questo periodo. Giochiamo contro la sesta in classifica e rispetto al turno precedente dobbiamo dimenticare il primo set. Nel secondo e terzo siamo stati avanti, poi però loro hanno allungato anche grazie agli errori gratuiti nostri. Ciò ci penalizza perché dà troppo vantaggio all’avversario. Sarà un’altra partita difficile. Dobbiamo assestarci, affrontiamo una squadra che ha vinto contro una big per un risultato che non ci aspettavamo. Non riesco a fare 10 giorni col sestetto titolare e in campo si vedono i risultati". Non si tratta di un’ultima spiaggia insomma, ma la classifica inizia a farsi pesante per la squadra di Rossano Rossi perché le altre davanti fanno punti e l’ultima posizione in classifica inizia a pesare. Il rientro delle infortunate potrebbe però far cambiare marcia alle grossetane.