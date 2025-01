Serie b2 femminile. Nella notte infinita l’Ariete va ko

Sconfitta al tie break per la Pallavolo Prato. L’Ariete va ko a Firenze contro il Rinascita e rimane digiuna di vittorie nel 2025. Battuta d’arresto che arriva in una serata lunghissima. Già perché la disputa della gara, il cui inizio era fissato per le 21, è rimasto a lungo in dubbio a causa di un problema con uno dei pali a sostegno della rete del PalaCoverciano e della mancata omologazione per la categoria dell’impianto alternativo. Una situazione che la società di casa ha risolto in tempo utile per evitare la sconfitta a tavolino ma non per evitare le ore piccole. Si iniziava così a giocare poco dopo le 22.40 e si terminava all’1.18 di notte. Dopo il 25-19 e 25-20 dei primi due set, la Pallavolo Prato riequilibra la situazione per 16-25 e 6-25. Nel tie break Prato va avanti 4-10 e 10-13 e con quattro match point a favore, non trova la lucidità per vincere. Alla fine la beffa della sconfitta 19-17.