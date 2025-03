Serie b2 femminile. Pallavolo Grosseto, scivolone. E qualche errore di troppo

Sconfitta amara per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri sul campo di Marsciano contro la Pallavolo Media Umbra (3-1) nella diciassettesima giornata di B2 femminile: 25-21, 25-13, 19-25, 25-22. A parziale discolpa delle grossetane, le non perfette condizioni fisiche di alcune atlete, come Bacci scesa in campo acciaccata e in forse fino all’ultimo. Corridori in panchina per un problema alla gamba e Sallei rimasta a Grosseto per motivi personali.

Amareggiato per la battuta d’arresto, il tecnico delle grossetane Rossano Rossi. Alla sua formazione purtroppo è mancata la giusta concentrazione, l’approccio ed anche un po’ di umiltà per affrontare una squadra comunque forte che non ha permesso alle grossetane di chiudere i punti al primo attacco. Una brutta sconfitta che forse servirà utile per il futuro. Anche se le ragazze di Rossi dovranno imparare a gestire al meglio alcuni situazioni della gara.

Nei primi due set le grossetane hanno toccato tanto a muro e difeso bene, ma non sono comunque riuscite a concretizzare nel modo giusto la fase offensiva. Il primo set poteva andare in altro modo, con le grossetane che erano vicine a vincerlo, ma hanno sprecato troppo e alla fine hanno pagato il conto. La stessa cosa è successa nel quarto set, con la Pallavolo Grosseto in vantaggio, ma recuperata nel finale. Questa formazione purtroppo non può permettersi di gettare al vento le occasioni migliori, anche se la formazione di Marsciano ha meritato la vittoria dando sfoggio di qualità tecniche importanti: non è un caso se occupa la quarta posizione di classifica. In classifica la Pallavolo Grosseto è sempre ferma alla decima posizione con 19 punti.