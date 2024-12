Serie B2 femminile. Pallavolo Grosseto contro il Roma 7 per provare a vincere

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri dopo il primo punto conquistato in campionato prova a dare continuità alle prestazioni. Oggi alle 18.30 al PalaAzzurri di Grosseto le ragazze allenate da Rossano Rossi ospitano Roma 7 Volley per l’ottava giornata di serie B2 femminile. Grossetane che sono reduci dalla sconfitta per 3-2, con primo punto conquistato, sul campo della corazzata Frosinone e romane che invece arrivano dopo il ko casalingo con Terracina. Ad oggi la classifica della Pallavolo Grosseto piange, con un solo punto, frutto di sette sconfitte su sette partite. Le romane invece arrivano dall’alto della loro quarta posizione in classifica, con un bottino di punti tranquillizzante. L’aver strappato un punto al Frosinone nel turno precedente però ha ridato fiducia all’ambiente, con la vittoria sfuggita dalle mani solo al quinto set. Rossi ha ancora qualche problema di formazione, ma potrà contare sul nuovo innesto, ovvero giocatrice italo-albanese Selentina Naja, di 25 anni arrivata a rinforzare l’organico di Rossi. Durante questi anni ha ottenuto due convocazioni nella Nazionale di pallavolo albanese, partecipando al torneo in Lussemburgo con la prima squadra e al Campionato dei Balcani con l’Under 21. Parte poi un periodo di fermo che la porta oggi a ricominciare con un buon bagaglio tecnico e la stessa voglia di giocare.