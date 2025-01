Serie b2 femminile. Pallavolo Grosseto, c’è il Latina

Dopo il rinvio a causa del lutto che aveva colpito la società avversaria, la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri torna in campo. Oggi alle 18 il team di Rossano Rossi scende in campo per la dodicesima giornata di B2 femminile contro il Priverno Volley Latina. Appuntamento al PalaAzzurri di Grosseto. Il confronto, che si doveva giocare domenica scorsa è stata rinviato a causa dell’improvvisa scomparsa del direttore sportivo della società ospite, Enrico Panetta, all’età di 44 anni. Giorni in più per la squadra di coach Rossano Rossi, utili per recuperare energie e soprattutto la condizione fisica di Alice Casa e l’inserimento nel gruppo del neo acquisto Giulia Fatticcioni. Gara importante anche in chiave salvezza: decimo posto per le grossetane e undicesimo per le avversarie. La squadra maremmana arriva a questo appuntamento con quattro vittorie consecutive nelle ultime quattro giornate. Un biglietto da visita importante per le biancorosse che cercheranno di continuare nella loro striscia positiva.